Transféré pour 160 millions d’euros au Barça en 2018, Philippe Coutinho n’a pas concrétisé les espoirs placés en lui en Catalogne. Prêté au Bayern la saison passée puis de retour à Barcelone cette saison, le Brésilien semble enfin retrouver son vrai niveau.

Coutinho va-t-il être un homme clé au Barça cette saison ? Cela semble être en bon chemin. Le Brésilien, toujours titularisé par Koeman, affiche un très bon niveau en ce début de saison. Interrogé par les médias brésiliens, le milieu de terrain a expliqué sa métamorphose.

“Je suis retourné à Barcelone avec le désir de travailler donc tout va en ma faveur, je suis très motivé et heureux. J’ai commencé la saison du bon pied, j’ai bien joué et je suis très content. J’ai l’intention de pousser l’intensité de mon travail à la limite pour réaliser de grandes choses cette saison. Quand je dis réaliser de grandes choses, cela signifie gagner des titres. S’il y a quelque chose que j’ai appris au cours des deux dernières années de ma vie, c’est à propos de l’intensité de jeu et la façon dont je m’entraîne. C’est un aspect fondamental, et c’est ainsi que le Barça, le Bayern et la Seleçao fonctionnent actuellement“