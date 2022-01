Pour Andy Brassell, le passage de Coutinho au Barça est un flop total… mais pas forcément à cause du joueur.

Alors que Philippe Coutinho va rebondir en prêt du côté d’Aston Villa pour la suite de la saison, le journaliste Andy Brassell fait un bilan pas très élogieux du passage du Brésilien dans les rangs du FC Barcelone. Il le considère même comme la « recrue la plus désastreuse » l’histoire du club catalan.

« Il a été la recrue la plus chère de l’histoire du FC Barcelone, donc tous ceux qui couvrent le club et ses fans diraient que c’est aussi la recrue la plus désastreuse de l’histoire du club en raison de son coût. J’ai l’impression que Philippe Coutinho n’y est pour rien, car ils l’ont acheté et n’avaient pas de plan pour l’intégrer dans l’équipe. Aucune des forces qu’il a montrées chaque semaine en Premier League avec Liverpool n’a vraiment été exploitée. La position de Barcelone sur Coutinho, Umtiti et Griezmann au début de la saison était qu’ils ne paieraient aucun de leurs salaires s’ils étaient transférés. Personne ne va payer l’intégralité du salaire de Coutinho, qui est le plus gros salaire du club, mais il semble que Villa va payer environ 65% de ce salaire, ce qui reste une bonne affaire pour Barcelone. Coutinho veut absolument participer à la Coupe du monde au Qatar avec le Brésil et s’il ne commence pas à être performant chaque semaine, ce ne sera pas possible et cela pourrait être sa dernière chance de participer à une Coupe du monde. »