En quête de renforts cet hiver, le Barça pourrait encore se ruiner pour recruter Ferran Torres.

Comme le rapporte AS, Mateu Alemany, le directeur sportif du FC Barcelone, était à Manchester la semaine dernière pour négocier un éventuel transfert de Ferran Torres. Le plus tôt serait le mieux pour tous les partis. Mais l’opération s’annonce compliquée pour les Catalans, car Manchester City n’est pas du genre à faire de cadeaux. En effet, Mundo Deportivo ajoute que, officieusement, l’attaquant espagnol est évalué à 70 ou 80 millions d’euros. Un montant bien plus élevé que les 23 millions d’euros, plus 12 millions d’euros de variables, qui l’ont fait quitter Valence en 2020.

Sortir un tel montant serait synonyme de banqueroute pour les Blaugrana, toujours dans le rouge financièrement. Ainsi, les médias catalans ont trouvé une formule qui, après le « oui » de Ferran Torres au Barça, pourrait aider les Citizens à lâcher du leste : inclure certains des joueurs dans l’opération pour réduire les coûts. Les médias évoquent notamment Neto, Samuel Umtiti, Sergiño Dest, Sergi Roberto, Clément Lenglet, Oscar Mingueza ou encore Philippe Coutinho. Autant de joueurs susceptibles de monnaie d’échange dans un dossier qui risque d’animer le futur mercato hivernal.