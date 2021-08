Philippe Coutinho n’est plus du tout poussé vers la sortie du Barça et Ronald Koeman compte même énormément sur lui pour la saison à venir.

Un temps annoncé sur le départ, Philippe Coutinho devrait finalement rester au FC Barcelone cette saison malgré son énorme salaire. Le Brésilien a été approché par Arsenal et Tottenham ces derniers jours, mais les deux clubs londoniens ont jeté l’éponge à cause du salaire mirobolant de l’ancienne star de Liverpool (environ 24 M€ par an).

Mais maintenant que le Barça a obtenu un prêt de 595 millions d’euros sur 10 ans de la part de la banque américaine Goldman Sachs et n’a plus besoin de prolonger Lionel Messi, la donne a changé. De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que les Catalans iront à Bilbao demain soir (22h), Ronald Koeman a renouvelé sa confiance envers Philippe Coutinho. « Philippe est sorti du groupe car je pense qu’il a besoin d’une semaine de plus pour s’entraîner avant d’être appelé. Je compte sur lui car c’est un grand joueur. Il peut être important pour le Barça. Il a commencé à jouer l’année dernière, puis il s’est blessé. Je compte vraiment sur Coutinho pour cette saison. Il peut jouer à plusieurs postes. Il peut venir de l’aile gauche. Nous avons perdu un buteur avec Messi et nous devons chercher cet aspect chez d’autres joueurs. Philippe est l’un d’entre eux. »