Pour renflouer les caisses du club cet été, le FC Barcelone pourrait être obligé de vendre pas moins de 18 joueurs.

La situation commence à devenir délicate au FC Barcelone. D’après les premiers résultats de l’audit sur les finances du club réalisé par le nouveau président Joan Laporta, les Blaugrana vont devoir vendre lors du mercato estival pour renflouer les caisses. Le Barça, pas épargné par la crise engendrée par la pandémie de Covid-19, doit trouver de quoi combler une dette colossale de plus d’un milliard d’euros. D’après les informations de Goal, le club catalan s’apprête à placer 18 joueurs sur la liste des transferts cet été dans une manœuvre de la dernière chance.

Parmi les joueurs poussés vers la sortie par Ronald Koeman et les dirigeants, on retrouve Junior Firpo, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti mais également d’immenses stars telles que Philippe Coutinho, recruté pour 135 millions d’euros en 2018, le Français Antoine Griezmann ou encore la légende du club, Sergio Busquets. Pour pallier le départ d’autant de joueurs, le Barça devrait réinvestir une petite partie des bénéfices, surtout que le club vient de passer à côté du transfert gratuit de Georginio Wijnaldum – qui s’est engagé ce jeudi avec le PSG – et que son compatriote Memphis Depay, également libre de tout contrat, se rapproche dangereusement de la Juventus Turin.