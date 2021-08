Le FC Barcelone débute le championnat d’Espagne par la réception de la Real Sociedad. Coup d’envoi à 20h.

Lionel Messi n’est plus là, mais il reste du beau monde. Ronald Koeman doit composer sans sa nouvelle recrue Sergio Agüero (genou), ni son Français magique Ousmane Dembélé (cheville), et doit aussi se passer de Mingueza (lésion musculaire), du portier Ter Stegen (genou), de son meilleur milieu De Jong (mollet), ou encore du Français Lenglet (genou). Mais le onze attendu sur la pelouse du Camp Nou a fière allure avec un trio d’attaque composé de Memphis Depay, Antoine Griezman et Martin Braithwaite.

Compo probable du FC Barcelone : Neto – Alba, Pique, Araujo, Dest – Busquets (cap.), Pedri, De Jong – Depay, Griezmann, Braithwaite

Compo probable de la Real Sociedad : Remiro – Munoz, Le Normand, Elustondo, Gorosabel – Merquelanz, Turrientes, Navarro, Silva (cap.) – Barrenetxea, Willan José