Alors qu’un accord a été trouvé entre Lionel Messi et Joan Laporta, le FC Barcelone devrait annoncer la prolongation de sa superstar dès la semaine prochaine.

L’annonce officielle du renouvellement de contrat de Lionel Messi par le FC Barcelone, pour lequel les deux parties ont déjà trouvé un accord de principe, prendra encore quelques jours d’après les informations du média catalan Sport.es. Le club et le joueur veulent régler les derniers détails d’une opération stratégique pour l’avenir du club et pour la Pulga elle-même, qui pourrait terminer son immense carrière au Barça et entrer un peu plus dans la légende des Blaugrana.

Comme l’indique le média, le Barça devrait faire différentes annonces tout au long de la semaine prochaine pour donner encore plus d’importance et de dimension à l’opération. La prolongation de contrat de Lionel Messi serait un énorme plus pour le club dans lequel il joue, comme le Barça le sait si bien, tant en termes d’image médiatique que de capacité de croissance économique et marketing. C’est pourquoi l’annonce en elle-même se doit d’être magistrale, car il s’agit aussi d’un immense succès pour le président Joan Laporta et son conseil d’administration. À noter que pour trouver un accord, le sextuple Ballon d’Or a dû renoncer à 50% de ses revenus.

Le « pacte » qui a été conclu comprend cinq ans de contrat. Bien que l’on ait beaucoup parlé ces dernières semaines de la possibilité de faire signer Messi pour deux saisons avant de terminer sa carrière dans une compétition de moindre importance, comme la MLS à l’Inter Miami, finalement, les deux parties ont vu d’un bon œil la possibilité de prolonger l’aventure pour une plus longue période.