Dans une interview donné pour « Sport », le coach du FC Barcelone Ronald Koeman a évoqué l’avenir et le mercato en revenant sur Antoine Griezmann.

De retour après son échec de l’Euro 2020 avec l’Equipe de France face à la Suisse, le buteur tricolore n’est pas sur de rester la saison prochaine et son entraîneur reste assez flou sur le sujet. « Je vais compter sur les joueurs que nous avons. S’il y a un changement, il faudra l’accepter, mais ce sont des choses et des décisions que le club doit prendre. On verra qui reste et qui part, mais il est clair que la priorité est que Messi reste avant tout. Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c’est un très bon joueur. Mais j’insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important est que Léo reste avec nous. C’est l’avenir de ce club et vous devez faire de votre mieux. » Affaire à suivre…