Licencié il y a quelques mois lors du naufrage 8-2 du Barça face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Quique Setien règle ses comptes. Il se montre assez critique avec son ancien club.

Quelques jours après avoir attaqué le FC Barcelone en justice, Quique Setien en rajoute une couche. Sur les ondes de la « Cadena Ser », le désormais ex-entraîneur du FC Barcelone s’est lâché contre son ancien employeur.

« Le Barça ne m’a pas indemnisé et ne m’a rien proposé. Ils ne m’ont même pas appelé pour me dire que j’étais licencié. » A-t-il annoncé ce lundi soir pour la radio. Ce dernier attend aujourd’hui de trouver une solution et ainsi passer à autre chose pour relancer sa carrière d’entraîneur.