Considéré comme un des plus grands espoirs du FC Barcelone, Riqui Puig (21 ans) vit une saison pour le moins très délicate. Son entraîneur Ronald Koeman en rajoute une couche.

Absent des plans du technicien néerlandais, le milieu du FC Barcelone a agacé son entraîneur suite aux confidences du joueur dans les médias concernant le dernier mercato estival. En plus de cela, il lui reprocherait aussi son attitude à l’entraînement.

« Peut-être que Riqui Puig a besoin de plus de physique, a confié le Néerlandais. Mais j’aime les gens qui travaillent tous les jours pour progresser et qui saisissent des deux mains toutes les chances qu’ils ont d’améliorer les choses. Il y a beaucoup de concurrence à ce poste. Mais peut-être qu’il n’en fait pas suffisamment à l’entraînement pour faire en sorte que l’entraîneur change d’opinion. De nos jours, ce n’est pas seulement une question de qualité, il faut aussi d’autres choses. » Le divorce entre Koeman et Puig semble donc acté.