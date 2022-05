Le FC Barcelone est toujours en quête de nouveaux renforts pour son mercato estival 2022. Les Catalans cherchent des joueurs offensifs et capables d’évoluer sur les côtés de l’attaque. Une demande qui relie directement à un profil comme celui de Bernardo Silva.

Comme l’a exprimé le ‘Mundo Deportivo’, le club de Liga ne semble pas insensible à l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco. Aujourd’hui en Angleterre à Manchester City, il pourrait bien faire ses valises cet été et découvrir l’Espagne et plus précisément la Catalogne. Le média précise que le Barça pourrait même procéder à un échange et inclure Frenkie De Jong dans la balance, alors que l’été dernier, Silva était même passer à deux doigts de quitter les Sky Blues.

Sous contrat avec le récent demi-finaliste de la Ligue des champions jusqu’en juin 2025, l’international portugais intéresse plus que jamais le FC Barcelone mais ce dossier pourrait clairement bloqué. En effet, c’est vers Manchester United et son nouvel entraîneur Erik Ten Hag que De Jong pourrait davantage se tourner pour l’avenir. Futur coach de Man U, il espère récupérer son ancien joueur pour la saison prochaine et ainsi renforcer l’entrejeu de sa nouvelle formation. Un billard à trois bandes se profile entre les deux Manchester et le FC Barcelone. Une chose est sûre, la valeur actuelle de Silva est estimée à près de 75 millions d’euros par ‘Transfermarkt.’ Affaire à suivre…