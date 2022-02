Défenseur du FC Barcelone, Ronald Araujo (22 ans) arrive en fin de contrat en juin 2023 et il se retrouve aujourd’hui en position de force pour négocier un plus gros salaire.

Selon les éléments publiés par « Sport, » l’international uruguayen (5 sélections) espère bénéficier d’une augmentation salariale, dans les prochains mois. Pour prolonger son contrat qui se termine en juin 2023, il voudrait obtenir une augmentation et ainsi pouvoir au minimum tripler son salaire et ainsi passer de 160 000 euros pas mois à 480 000 euros. Arrivé en août 2018, le natif de Rivera évolue avec le groupe professionnel blaugrana depuis l’été 2020. Il totalise 58 apparitions et 4 buts, toutes compétitions confondues, dont 19 matchs joués cette saison.