Après le match en Liga face à Almeria (2-0), Gerard Piqué a officiellement mis un terme à sa carrière. Le défenseur de 35 ans, ému au moment de faire ses adieux, a réalisé un aveu sur les difficultés qu’il a rencontré récemment.

« C’est beaucoup d’années et de matchs, et au final, il me reste une incroyable expérience et des amitiés. Je n’avais jamais rêvé de la fin. Je n’ai jamais pensé à partir. On pense toujours à une année de plus, on ne pense pas à prendre sa retraite, mais les choses se passent d’une certaine manière et il faut prendre une décision.

Ces six derniers mois ont été très difficiles. Et ce départ représente une libération. J’emporte avec moi ce souvenir inoubliable. La vie continue, on passe à l’étape suivante. Je me suis dit que ça y est, que j’ai un poids en moins sur les épaules, ça n’a pas été des mois faciles. Je garde tout. Il y a eu des bons jours et des mauvais, des succès et des erreurs, mais j’ai tout donné et j’en suis fier », a confié Piqué.