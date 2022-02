L’entraineur Blaugrana demande l’arrivée de Jules Koundé pour cet été.

Le FC Barcelone est en train de reprendre des couleurs sous la houlette de Joan Laporta et de Xavi, les Catalans s’attardent donc sur le prochain mercato estival. Et selon les informations de Sport.es, les Blaugrana vont essayer de frapper fort avec deux grosses signatures l’été prochain. Si Haaland est l’obsession de Laporta, Jules Koundé est celle de Xavi.

L’entraineur espagnol estime que l’arrivée d’un grand défenseur central est primordial pour améliorer les performances de l’équipe. Il pense que le Français du FC Séville a le profil du défenseur du futur qui allie puissance, technique et polyvalence. Mais attirer le défenseur de 23 ans s’annonce très compliqué. En effet, Chelsea essaye d’attirer l’international depuis un an maintenant mais se heurte au club andalou. Le FC Séville est inflexible et demande les 80 millions d’euros de sa clause libératoire pour laisser partir sa pépite.