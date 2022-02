Ronald Araujo est une des pièces maitresses du Barça, pourtant il pourrait bientôt quitter le navire.

Alors que son contrat se termine en 2023, les discussions entre Ronald Araujo et le FC Barcelone s’éternisent. Et d’après le quotidien Sport, les deux parties s’éloignent de plus en plus.

Face à cette situation et au fort intérêt de Chelsea dans ce dossier, le Barça se préparerait à perdre l’un de ses plus gros espoirs… Encore un immense coup dur à venir pour Xavi ? Affaire à suivre.