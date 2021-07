De retour après la défaite en huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec l’Equipe de France, Antoine Griezmann n’est pas du tout assuré de poursuivre sa carrière avec le FC Barcelone.

C’est une information qui nous vient tout droit des médias espagnols et du « Mundo Deportivo » ce mercredi matin. Le FC Barcelone discute avec l’Atletico Madrid pour un éventuel échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez. Ils sont d’ailleurs très optimistes et sont convaincus que cet échange peut se produire rapidement car les deux joueurs ont également donné leur feu vert. Le journal précise aussi que le FC Barcelone espère récupérer un peu de cash en plus de Saúl. Pour le champion du monde 2018, un retour chez les Colchoneros paraît une vraie solution et ce dernier semble d’accord pour revenir dans la capitale espagnole. Si cet échange n’aboutit pas, il ne quittera pas Barcelone car c’est l’Atletico ou rien. Affaire à suivre…