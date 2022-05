Le FC Barcelone se retrouve encore sous pression alors qu’Ousmane Dembélé est courtisé par trois cadors européens.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour une éventuelle prolongation. D’après les informations du média catalan Sport, les discussions progressent mais les positions des deux parties restent très éloignées. Dembélé souhaite poursuivre sa carrière dans les rangs du Barça, mais il exige tout de même un effort financier de la part du club.

Une situation qui devient pesante, d’autant que Chelsea, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont toujours intéressés par le profil de l’ancien Rennais. Bien loin des difficultés financières du Barça, les trois cadors auraient déjà transmis des offres juteuses à Ousmane Dembélé et son entourage. Reste à savoir si le président Joan Laporta cédera du terrain ou non dans les négociations. S’il campe sa position, il pourrait perdre gratuitement un joueur arrivé pour 140 millions d’euros en 2017.