Attaquant de l’équipe nationale du Danemark mais aussi du FC Barcelone, Martin Braithwaite est rester chez les Blaugrana lors du mercato estival.

Le buteur danois du club vice champion d’Espagne a souhaité répondre aux critiques par l’intermédiaire d’une interview avec le quotidien « AS ». « Je ne suis pas du tout les nouvelles. Je vis ma vie et je sais comment ça se passe. Bien sûr, j’entends des choses, mais je n’y prête pas attention. Le Barça est un immense club et beaucoup de choses sont écrites. Les journaux doivent écrire beaucoup de choses parce qu’ils savent que tout ce qu’ils publient sur le Barça suscite beaucoup d’attention. » Explique l’ancien toulousain.

Avant de terminer : « Il se passe beaucoup de choses, mais je regarde les choses que je peux contrôler. Je joue au football et je ne peux rien faire d’autre. Quand je me réveille le matin, je pense juste à jouer au foot. »