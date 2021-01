Cinquième du championnat avec 28 points à 10 longueurs de l’Atletico Madrid leader, le FC Barcelone doit faire une deuxième partie de saison en boulet de canon pour sauver sa saison. Pour cela, Ronald Koeman souhaite recruter un nouveau buteur.

Présent en conférence de presse, le coach du FC Barcelone fait passer un message à ses dirigeants et réclame l’arrivée d’un nouvel attaquant durant le mercato hivernal.

« Il nous manque un attaquant de pointe pour avoir plus de compétitivité, plus de buts et plus d’efficacité. Mais cela dépend de beaucoup de choses. J’ai confiance en tous mes joueurs. Mais si j’opte pour trois milieux de terrain, il n’y a de la place que pour trois attaquants. Avec Messi sur l’aile droite, j’ai opté pour avoir plus de profondeur avec Ousmane Dembélé. Et il me fallait choisir entre Braithwaite et Griezmann en pointe. J’ai opté pour Braithwaite, le 9 qu’il nous fallait pour ce match. Mais cela ne veut rien dire de définitif pour Griezmann. Nous avons beaucoup de matches et aurons besoin de tous les joueurs. »