Titulaire depuis quelques semaines en pointe de l’attaque du Barça, Martin Braithwaite semble prêt à affronter la concurrence. Interrogé par TV3, le danois se montre même motivé à l’idée d’avoir un peu de concurrence.

Memphis Depay arrive ? Martin Braithwaite n’a pas peur. Auteur de cinq buts et deux passes décisives dans les 19 matchs qu’il a disputé cette saison, le danois n’est ni très fort, ni très mauvais. Surtout pour l’effectif d’un grand club comme le FC Barcelone. Il est là quoi. Mais même s’il a piqué la place de titulaire à Antoine Griezmann ces dernières semaines, il ne semble pas assez performant pour occuper ce poste à long terme. Ainsi, Ronald Koeman n’a jamais caché depuis son arrivée l’intention de faire signer Memphis Depay que ce soit dès janvier où en juin.

Questionné sur le sujet, le danois accepte la situation, et affiche un superbe esprit sportif. « J’aime que d’autres joueurs soient recherchés. C’est censé être comme ça dans un club comme celui-ci, qui aspire à avoir le meilleur du monde. Vous devez avoir un concours interne. Vous ne pouvez pas tout faire confiance à un petit groupe de joueurs. Ce n’est qu’ainsi que vous tireriez le meilleur parti de vos joueurs et de l’équipe à chaque match. Ça ne me fait pas peur, ça me motive. »