Didier Deschamps a été interrogé sur les performances d’Antoine Griezmann avec le FC Barcelone et les reproches du nouvel entraîneur du club catalan à l’endroit du Français.

“Si j’entre là-dedans, Koeman ne va pas aimer mes déclarations.” Le sélectionneur français a bien évidemment pris partie pour Antoine Griezmann, laissant entendre que c’était le positionnement du joueur sur le terrain qui était en cause, et non son implication.

Après une première saison extrêmement compliquée au Barça, “Grizou” démarre le nouvel exercice sur les mêmes bases. Très peu servi par Lionel Messi, le Français va devoir prouver une fois de plus avec les Bleus qu’il n’a pas perdu son talent.