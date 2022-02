Le FC Barcelone accueille l’Athletic Bilbao à 21h au Camp Nou pour le compte de la 26e journée de Liga. Découvrez les compos probables des deux équipes selon Sport.es.

Après s’être brillamment qualifiés en Europa League cette semaine, les Catalans retrouvent le championnat et leur dernier bourreau. En effet, la défaite des Blaugrana est en coupe du Roi face aux Basques en prolongation (3-2). Pour cette ‘revanche’ Xavi va pouvoir compter sur Dani Alves qui est de retour de suspension et qui va suppléer Dest au poste de latéral droit. Mais la surprise de ce onze probable selon Sport.es, c’est la présence sur le banc de Ferran Torres, qui a toujours été titulaire depuis son arrivée. L’attaque du Barça devrait être menée par le jeune Gavi aux côtés des recrues de l’hiver Aubameyang et Adama.