Nous sommes le jeudi 1er juillet 2021 et aujourd’hui Lionel Messi est un joueur libre. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin, il est désormais libre de signer dans le club de son choix mais le patron du Barça espère bien le récupérer.

Joan Laporta est revenu sur ce dossier très chaud et précise que le club catalan cherche aujourd’hui une solution pour trouver un nouvel accord avec le capitaine de l’Argentine. « Nous sommes bien. Il faut l’intégrer dans le fair-play financier. Nous voulons qu’il reste et nous serions ravis qu’il reste. J’aimerais pouvoir vous dire que Léo reste mais je ne peux pas encore le dire. Nous sommes en train de chercher la solution, » a prévenu le successeur de Josep Maria Bartomeu dans une interview pour la « Onda Cero. » Laporta part assez confiant et pense que la « Pulga » reviendra au Barça après la fin de la Copa America qu’il dispute actuellement avec son pays. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Manchester City, en cas de non-prolongation du côté du Camp Nou, le sextuple lauréat du Ballon d’Or devrait rempiler pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2023. Affaire à suivre…