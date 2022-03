Jugé « trop cher », Adama Traoré pourrait bien retourner en Angleterre dans les prochains mois.

Malgré ses très bonnes prestations sur le terrain, Adama Traoré pourrait quitter le FC Barcelone dès la fin de la saison. En cause, le prix de son option d’achat jugé « trop élevé » alors que le club catalan cherche à réaliser des économies pour boucler la signature d’Erling Haaland et offrir un nouveau contrat à Ousmane Dembélé. Comme le rappel AS dans son édition du jour, le Barça devra payer 30 millions d’euros cet été pour finaliser le transfert définitif d’Adama Traoré, arrivé en prêt cet hiver de Wolverhampton. Un prix qui pourrait baisser à 24 millions d’euros si les Wolves refusent de lever l’option d’achat du Portugais Francisco Trincao, actuellement prêté en Premier League.

Que ce soit à 30 ou 24 millions d’euros, le Barça n’est donc pas certain de finaliser l’opération Traoré. « Nous devons attendre, il est encore trop tôt pour prendre une décision », a notamment confié une source proche du club à AS. Reste à savoir également si les 30 millions d’euros d’économie suffiront à recruter Erling Haaland cet été, tout en prolongeant le contrat d’Ousmane Dembélé.