Star du FC Barcelone, Lionel Messi fait passer un message clair à sa direction, aux supporters et a ses coéquipiers pour la saison à venir.

Après un passage remarqué dans les médias et des critiques visant sa direction suite au départ de Luis Suarez, ainsi qu’à la gestion du club, l’Argentin s’exprime. Il en appel à l’union sacrée et veut repartir sur de bonnes bases.

“Après tant de divergences, j’aimerais mettre un point final. Nous devons nous unir les “Barcelonais”, et partir du principe que le meilleur est à venir. Mes erreurs passées sont le fruit de sa volonté de rendre le club meilleur et plus fort”. A déclaré la “Pulga” dans les colonnes de Sport. Message reçu pour tout le monde.