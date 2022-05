Plus de peur que de mal pour Ronald Araujo, qui a retrouvé ses esprits après le choc reçu face au Celta Vigo.

Sorti sur civière et emmené directement à l’hôpital mardi soir après un choc avec son coéquipier Gavi, l’Uruguayen Ronald Araujo a donné des nouvelles très rassurantes deux jours plus tard sur les réseaux sociaux. « Dieu merci, tout s’est bien passé et ce n’était rien de grave. Merci à tous pour votre soutien. Soyez bénis ! », a écrit le défenseur du Barça en légende d’une photo postée sur son compte Instagram.

Totalement sonné, le joueur de 23 ans n’avait pas pu célébrer la victoire de ses coéquipiers face au Celta Vigo (3-1).