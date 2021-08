Joan Laporta est revenu sur l’avenir de son attaquant français Antoine Griezmann et ne ferme pas ma porte à un départ dès cet été.

Le successeur de Josep Maria Bartomeu n’a pas exclu un départ de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid, sous contrat jusqu’en juin 2024 et ciblé par les Colchoneros. « Griezmann est content du coach, c’est un professionnel. Contre Stuttgart, il s’est battu. C’est une situation dans laquelle nous sommes ouverts car il y a de l’intérêt pour lui. Si le marché n’offre pas de situation pour un départ, il a un contrat avec le Barça et on doit respecter le contrat. » A-t-il indiqué lors de la présentation de son nouveau joueur Emerson Royal au poste de latéral. Pour rappel, le club espagnol doit dégraisser pour permettre d’entrer dans les clous et ainsi pouvoir récupérer Lionel Messi qui va prolonger pour encore cinq saisons.