Candidat à la présidence du Barça, Victor Font est revenu sur ses propos après avoir déclaré à la Cadena Cope qu’Antoine Griezmann n’aurait pas dû signer au FC Barcelone.

« Comme nous l’avons expliqué hier (mercredi), les transferts doivent être décidés par la structure sportive du club. On m’a demandé mon opinion de supporter du club et j’ai dit que je pensais que c’était un transfert dont je n’avais pas besoin. Antoine Griezmann est un atout clé du club, nous devons l’aider à réussir », a indiqué Victor Font sur Twitter. Une nouvelle sortie médiatique qui affole la presse en Espagne. Recruté pour plus de 120 millions d’euros en 2019, le prochain président du Barça devra surtout composer avec Antoine Griezmann pour partir à la conquête d’un nouveau titre.