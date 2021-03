Julian Nagelsmann est un entraîneur avec une très belle cote sur le marché. Après la rumeur FC Barcelone sortie il y a quelques heures, il répond sur son avenir.

Lors de sa conférence de presse avant le match de Bundesliga contre l’Eintracht Francfort ce week-end, il évoque son avenir et confirme, que pour le moment, il est encore bien loin d’une arrivée sur le banc du FC Barcelone.

« La situation exacte est que j’ai un contrat jusqu’en 2023. Ce serait un peu trop de dire que cela m’ennuie. Je sais comment fonctionne le football professionnel. Apparemment, j’aurais déjà pu rejoindre Tottenham, le Real Madrid ou encore Barcelone. Il y a d’excellents entraîneurs dans tous ces clubs et ils ont un contrat, tout comme moi. Par conséquent, cela ne m’ennuie pas, mais cela ne me flatte pas non plus. Cela n’a aucun intérêt pour moi. Je me concentre uniquement sur le match face à l’Eintracht Francfort, où il faudra faire beaucoup pour gagner. Quels que soient les entraîneurs dont vous parlez, que ce soit le Bayern ou Barcelone, il serait irrespectueux de parler de ces clubs. Ce serait irrespectueux, car tous ces entraîneurs ont beaucoup de succès et ils ont également un contrat ». A-t-il indiqué.