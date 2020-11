Blessé pour plusieurs mois, Ansu Fati pourrait être remplacé au sein de l’effectif du Barça.

Le jeune ailier du FC Barcelone Ansu Fati s’est blessé au ménisque du genou gauche et sera absent pour les 4 prochains mois de compétition avec le club catalan. Le technicien des Blaugrana Ronald Koeman souhaite obtenir un renfort offensif lors du mercato d’hiver.

« C’est vrai, c’est un coup dur. C’est un super joueur qui va nous manquer pendant un bon moment, sur l’aile. Il avait su jouer en 9 et y réaliser de bonnes performances. Nous devons l’accepter et assumer. Il faut donner des opportunités aux autres joueurs de se montrer. Avec Ramon Planes, nous discutons souvent de l’avenir, de ce dont nous avons le plus besoin et des moyens qui sont à notre disposition pour recruter. Mais quand tu connais la situation financière du club, tu ne peux pas demander grand-chose. S’il y a des possibilités, nous essaierons de recruter », a indiqué le Néerlandais pour Mundo Deportivo.