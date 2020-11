Dans un entretien accordé à la radio catalane RAC 1, Dani Alves, l’ancien joueur du FC Barcelone, ne digère toujours pas son départ du club catalan en 2016.

Le latéral brésilien n’est pas tendre avec son ancienne équipe et surtout avec les dirigeants présents en 2016. « J’avais le Real et je suis venu ici, au Barça. Et on me faisait partir par la porte de derrière… Ce fut un manque de respect et je suis parti avant qu’ils ne me dégagent, raconte-t-il. S’ils m’avaient traité comme ils auraient dû le faire, je serais encore ici, j’aurais pu prendre ma retraite ici », a indiqué le joueur. Avant de revenir sur l’épisode du retour manqué au Barça : « Ils avaient besoin de moi mais il n’ont pas eu les c**** de reconnaître qu’ils s’étaient trompés avec moi ».

Le joueur de 37 ans poursuit son argumentaire sur le style de jeu du FC Barcelone. « Le Barça essaie d’être une équipe commerciale au lieu d’être une équipe avec de la personnalité. Avant, ils recrutaient les joueurs dont ils avaient besoin et qui correspondaient à la philosophie du club. Là ils ont fait signer un tas de gens qui n’ont pas l’identité Barça. Beaucoup de joueurs se battent valeureusement mais ils ne défendent pas l’identité du club. Avec l’achat-vente de joueurs, le club se rapproche d’une prostitution entre guillemets », lâche le joueur sur la RAC 1.