Le FC Barcelone accélère sur son mercato estival. Si les Catalans se sont attachés les services du milieu de terrain ivoirien Franck Kessié, ils comptent tout de même sur leur jeune prodige Gavi et aujourd’hui le Barça souhaite impérativement le garder.

Au cours de la présentation de Kessié ce mercredi après-midi, Mateu Alemany a tenu à rassurer tout le monde concernant l’avenir du jeune prodige espagnol Gavi. Devant les médias, il a assuré que le joueur de 17 ans allait rester au sein de le’ffectif du FCB la saison prochaine et pour longtemps encore. « Il y a un début d’accord avec le joueur. Nous voulons signer un contrat de plus de trois ans et il faut attendre l’âge de sa majorité, le 5 août, pour que ce soit possible. Il faut régler quelques détails mais il va rester au Barça, à 100 %. » Celui qui possède un contrat jusqu’en juin 2023 va également prolonger son bail très prochainement.