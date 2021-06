Nouvelle recrue du FC Barcelone, Sergio Agüero est revenu sur l’avenir de son compatriote Lionel Messi qui n’a pas encore donné la nouvelle et une future prolongation de contrat.

Si Messi reste toujours silencieux, son nouveau coéquipier semble plutôt optimiste et le voit poursuivre sa carrière en Catalogne. L’ancien joueur de l’Atletico Madrid est persuadé d’une issue favorable du dossier. « C’est une décision qui concerne Léo et le club. Mais c’est bien sûr une fierté et un plaisir de jouer ensemble. Nous nous connaissons depuis qu’on est enfants. Je pense qu’il va continuer ici. Nous donnerons tout pour ce club comme il l’a toujours fait. » La venue de l’ancien attaquant de l’Atletico Madrid a également pour bit d’accélérer les choses et la décsion de Messi qui voit son contrat se terminer le 30 juin prochain. Affaire à suivre…