Selon les informations de Sport.es, le FC Barcelone travaille sur le retour d’Adama Traoré en cas d’échec dans les négociations et d’un départ d’Ousmane Dembélé.

Le cas Ousmane Dembélé n’est toujours pas réglé et pour ne pas être pris au dépourvu les dirigeants catalans s’activent déjà pour lui trouver un remplaçant. Selon Sport.es, le favori à sa succession serait Adama Traoré, les Blaugranas auraient déjà fait les démarches pour s’assurer ses services l’été prochain. L’ailier de Wolverhampton connait bien le club catalan puisqu’il y a été formé et a évolué jusqu’en 2015 dans l’équipe réserve. L’Espagnol surpuissant a ensuite fait la suite de sa carrière en Angleterre et notamment chez les Wolves où il est devenu un élément indispensable.

Estimé à 28 millions d’euros, Adama Traoré, sous contrat jusqu’en 2023 avec Wolverhampton, intéresse plusieurs clubs anglais et notamment Tottenham. Mais le Barça aurait un coup d’avance sur ses concurrents : ses bonnes relations avec Jorge Mendes et Wolverhampton. En effet, le FC Barcelone a déjà affaire avec le club anglais pour Trincao qui est actuellement prêté mais aussi pour le transfert de Nelson Semedo. L’attaquant de 25 ans verrait lui aussi d’un bon œil un retour en Catalogne où il retrouverait de nombreux amis : Jordi Alba, Sergio Busquets, Sergi Roberto et le nouveau Ferran Torres.