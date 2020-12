Cet été 2020 Lionel Messi aura été secoué. Annoncé sur le départ du FC Barcelone l’international argentin est finalement resté au club. S’il a vécu des premières semaines difficiles notamment avec l’affaire Antoine Griezmann aujourd’hui il va bien et veut aider son club de toujours à atteindre les sommets.

La RAC1 a diffusé ce lundi un extrait d’une interview de Lionel Messi, programmée dimanche 27 décembre sur La Sexta. Un entretien dans lequel Leo Messi se confie et revient sur son été pour le moins agité. Il évoque aussi la situation actuelle et fera tout son possible pour redorer le blason des catalans. Un défi à sa mesure.

« Aujourd’hui, je vais bien et j’ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend. Je suis excité. Je sais que le club traverse une période difficile et que tout est difficile autour de Barcelone, mais je suis impatient”, ajoute-t-il. Le défi est lancé.