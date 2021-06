Nouvelle recrue du FC Barcelone et présenté ce lundi soir au Camp Nou, Sergio Agüero est aujourd’hui fixé sur son salaire.

Comme le révèle le journal « El Mundo Deportivo », le Barça va offrir un salaire de 6 millions d’euros bruts à son nouvel attaquant argentin qui a consenti un vrai effort financier. En Angleterre à Manchester City, il était rémunéré sur la base de 23 millions d’euros bruts et a est resté plus de 10 ans chez les Citizens. Malgré tout, son contrat avec le club espagnol comprend néanmoins des bonus liés au nombre de matches joués et de trophées remportés, des variables qui doivent permettent au compatriote de Lionel Messi de revoir à la hausse son salaire. Notons aussi que le Barça a inclut une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros pour sa nouvelle recrue de 33 ans.