Le FC Barcelone est toujours en quête de s’attacher les services de Robert Lewandowski pour la saison prochaine. Un objectif absolu pour les Catalans qui doivent tout de même faire de la place et dégraisser leur effectif un maximum pour faciliter l’arrivée de la star du Bayern Munich.

Si les Catalans veulent mettre toutes les chances de leur côté dans ce dossier, il va falloir faire des choix et c’est même un ancien joueur de Ligue 1 qui pourrait en faire les frais. Arrivé au club la saison dernière en provenance de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay sort d’une saison mitigé en Espagne et le Barça ne semble pas contre un départ durant ce mercato estival. Si l’on en croit les informations de ‘Sport’ les dirigeants ne sont pas fermés à un départ cet été et une somme de 20 millions pourrait satisfaire le club afin de le vendre.

Avec 13 buts toutes compétitions confondues sur sa première saison, le Batave a bien commencé avant de s’éteindre petit à petit et retrouver des couleurs au cours des derniers mois. Pour lui, sa décision est prise et il ne compte pas faire sa valise durant le mercato. « Je tiens à remercier tous les fans du Barça pour leur soutien à 100 % cette saison. Les résultats ont été décevants pour nous tous, mais vous êtes néanmoins restés derrière nous et cela va renforcer notre confiance pour la saison prochaine ! Ma première saison ne s’est pas déroulée comme je l’imaginais, nous devons continuer à travailler et à nous améliorer pour atteindre nos objectifs la saison prochaine. Allez le Barça”, avait récemment écrit sur les réseaux sociaux le joueur de 28 ans. Voir maintenant si sa direction saura résister à de futures offres…