Jordi Alba, latéral gauche espagnol de 33 ans et Gérard Piqué, défenseur central de 35 ans ne sont plus les bienvenus au FC Barcelone. En effet, selon Sport, les négociations auraient entamé pour libérer les joueurs dès cet hiver.

Le FC Barcelone semble définitivement vouloir entrer dans une nouvelle ère après cette élimination en Ligue des champions. Si c’était ce que l’on pensait avec l’arrivée de Xavi, certains anciens noms ont continué de jouer avec les Blaugranas. Aujourd’hui, s’en est trop pour Laporta : il veut se séparer de Piqué et Alba dès cet hiver, quitte à engager une rupture conventionnelle de leur contrat. Cependant ce n’est pas si simple pour les Catalans puisqu’il reste encore 85 M€ pour Piqué et 65 M€ pour Alba, de quoi faire bien réfléchir les Culés avant de virer les deux espagnols.

Tous deux sous contrat jusqu’en juin 2024, une négociation aurait déjà débuté pour trouver un terrain d’entente financier. Si Gérard Piqué ne serait pas totalement contre un départ, Laporta et sa bande auront plus à faire pour convaincre Jordi Alba de partir. Ce dernier souhaiterait en effet rester, quitte à cirer le banc une saison de plus.