Bamba Dieng, attaquant Sénégalais de 21 ans réalise un bon début de saison avec l’Olympique de Marseille. Dans une interview accordée au phocéen, il revient son bonheur de porté le maillot marseillais.

Bamba Dieng nage en plein en bonheur. L’attaquant qui a marqué trois buts en 13 rencontres toutes compétitions confondues explique être heureux à l’Olympique de Marseille. « Je me sens très bien, ça me fait plaisir d’être ici, de jouer des matchs. Maintenant tout le monde me connaît mais, n’empêche, on fait ce qu’on doit faire et ça va », a-t-il confié au Phocéen.