Newcastle United envisage de faire l’acquisition de l’ancien attaquant de Manchester City et de Liverpool, Mario Balotelli, confirme le président d’Adana Demirspor, Murat Sancak.

Le joueur de 31 ans a rejoint l’équipe turque cet été et est en grande forme, marquant huit buts en 20 matchs depuis son arrivée dans l’équipe dirigée par son compatriote Vincenzo Montella. Les Magpies considèrent l’international italien comme une cible possible lors de la fenêtre de transfert de janvier, et Sancak a pris la décision inhabituelle de révéler son intérêt. « Newcastle envisageait de signer Balotelli », a déclaré Murat Sancak. Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas fait d’offre officielle. Il y a une clause de sortie dans son contrat. Mais je ne peux pas révéler le montant de cette clause ».

Le président du club, très ouvert, a également révélé qu’il avait reçu une offre de l’Arabie saoudite pour Balotelli, mais a déclaré : « Nous avons refusé. Nous avons dit : « Nous n’avons pas l’intention de vendre ». Toutefois, ils ne seraient plus en mesure de refuser de vendre si Newcastle, ou toute autre équipe, atteint sa clause de libération, ce qui laisserait la décision entre les mains du joueur. Newcastle vient de dépenser environ 25 millions pour l’ancien attaquant de Burnley, Chris Wood, et n’a donc peut-être pas étanché sa soif d’un attaquant ce mois-ci. Affaire à suivre.