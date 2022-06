Alors que la cérémonie du ballon d’Or le 17 octobre 2022 au théâtre du Châtelet, Jérôme Rothen, membre de la dream team RMC Sport annonce que Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, doit remporter le trophée.

Karim Benzema, Sadio Mané, Robert Lewandowski, quel joueur succédera à Lionel Messi, lauréat en 2021 ? Pour Jérôme Rothen, consultant RMC Sport, l’attaquant du Real Madrid doit remporter le trophée quelque soit le résultat de la finale de la Ligue des Champions, samedi à 21h, face à Liverpool.

« Même s’il y a des choses qui ont évolué, le palmarès reste important. Le palmarès a tourné pour Sadio Mané et Karim Benzema. En sélection, Benzema a la Ligue des nations et Mané la Coupe d’Afrique des nations. Avec leurs clubs, ils ont été énormes. Karim a un avantage sur Sadio, il a tellement été important pour l’équipe. Dès qu’il fallait sortir la tête de l’eau, c’était Benzema. Ce qui s’est moins fait remarquer à Liverpool, Salah a été très bon parce que Mané a été bon, comme ses coéquipiers. Karim, on a l’impression qu’il a porté ses coéquipiers. Si Karim se blesse au bout de 20 minutes et Sadio Mané gagne la Ligue des Champions, on va faire quoi ? On va juger ce match-là de Karim pour dire : ‘il ne mérite pas le Ballon d’Or’. Avec tout ce qu’il s’est passé ces derniers mois, Karim mérite le Ballon d’Or » , a jugé l’ancien milieu gauche de Monaco.

Karim Benzema, qui réalise une saison exceptionnelle a joué 45 matchs toutes compétitions confondues pour 44 buts dont 15 en Ligue des Champions. Pour rappel, les nommés seront dévoilés le 12 août et la cérémonie aura lieu le 17 octobre 2022 au théâtre du Châtelet à Paris.