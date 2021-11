Ancien gardien du Bayern Munich et aujourd’hui président du club bavarois, Oliver Kahn est revenu sur le résultat final du Ballon d’Or et il est déçu pour son joueur Robert Lewandowski.

« Félicitations à Lionel Messi. Mais Robert Lewandowski aurait mérité le Ballon d’Or en plus d’être nommé buteur de l’année, car il est absolument remarquable chaque jour depuis des années. Même sans le Ballon d’Or, Lewandowski a depuis longtemps atteint l’Olympe, le plus grand football mondial. Je suis impatient de voir quels records il établira avec notre club à l’avenir. Il sera à nouveau candidat l’année prochaine, » a déclaré le dirigeant bavarois (propos relayés par les médias du Bayern Munich). Rappelons que le Polonais a terminé deuxième du Ballon d’Or derrière Lionel Messi et juste devant Jorginho.