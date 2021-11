Passeur décisif hier soir pour Robert Lewandowski avec le Bayern Munich face au Benfica Lisbonne lors de la victoire 5 buts à 2 en Ligue des champions, Kingsley Coman a donné son favori pour remporter le Ballon d’Or 2021.

Interviewé par Canal Plus après le succès du club bavarois, le milieu de terrain offensif français a donné son avis et même s’il apprécie Karim Benzema et le respecte profondément, il pense que son partenaire de club mérite clairement le trophée. « Il est favori pour le Ballon d’Or et j’espère qu’on lui donnera. » Le footballeur de 25 ans privilégie davantage un sacre de l’ancien canonnier du Borussia Dortmund plutôt que celui de son compatriote Karim Benzema, considéré lui aussi comme l’un des grands favoris.