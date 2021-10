Logiquement nommé dans les 30 pour remporter le Ballon d’Or 2021, Robert Lewandowski est capable de soulever ce trophée et il y croît dur comme fer.

« La possibilité de gagner le Ballon d’Or signifie beaucoup pour moi. Cela me rend fier, si vous considérez tout ce que j’ai accompli non seulement cette année, mais aussi l’année dernière, dont la cérémonie a été annulée. J’ai gagné beaucoup de titres, j’ai marqué beaucoup de buts, cela signifierait beaucoup pour moi de le gagner, de gagner la Ligue des Champions, la Supercoupe, la Coupe du monde des Clubs, j’ai battu le record de Gerd Müller avec 41 buts en Bundesliga, c’était quelque chose d’impressionnant. Cela me rend très fier et heureux. » A précisé l’international polonais dans une interview accordée à « Marca. »

Avant de terminer : « Tout le monde a vu ce que j’ai fait et ce que je continue à faire. Mes réalisations peuvent répondre à cette question, parce que les deux dernières années ont été une grande réussite. » Rappelons que l’identité du Ballon d’Or 2021 sera connue le lundi 29 novembre prochain. Le joueur du Bayern Munich totalise 39 buts, durant l’année 2021, dans toutes les compétitions officielles disputées en club.