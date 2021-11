Face aux médias, Pep Guardiola a pris la défense de son ancien protégé, Lionel Messi, vivement critiqué après la remise du Ballon d’Or 2021.

De passage en conférence de presse ce mardi, Pep Guardiola n’a pas pu éviter les questions au sujet du 7e Ballon d’Or de Lionel Messi. Un trophée mérité pour l’Argentin selon son ancien coach, qui assure qu’il ne faut « jamais dire que c’est injuste de donner le Ballon d’Or à Messi ». « Ne me posez pas de questions à ce sujet, le Ballon d’Or est ce qu’il est. Chacun a ses préférences, on peut aimer ou pas. C’est une cérémonie qui est en fait un business pour faire du football un plus grand divertissement et c’est pourquoi je lance un grand compliment pour Alexia (Putellas) et un grand compliment pour Lionel. Mais, je ne suis pas le gars qu’il faut interroger à ce sujet ».

« Ce n’aurait pas été injuste s’il (Messi) ne le gagnait pas ou si c’était Robert qui l’avait gagné. Au regard du nombre de buts qu’il a marqués et de la qualité qu’il a, cela aurait-il été juste ? Oui, bien sûr. Mais à ce niveau, les trois, quatre ou cinq premiers du classement sont tellement bons. Ils ont fait des saisons incroyables avec les clubs et leurs équipes et s’ils sont là c’est parce qu’ils le méritent », a tout de même reconnu l’ancien entraîneur du FC Barcelone.