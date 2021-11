Le Portugais accuse France Football et son rédacteur en chef Pascal Ferré d’avoir délibérément menti pour pimenter la cérémonie du Ballon d’Or.

Ce week-end, le rédacteur en chef de France Football avait fait sensation en révélant de soi-disant déclarations de Cristiano Ronaldo au sujet de Lionel Messi. Un tissu de mensonges selon l’attaquant de Manchester United, qui a réglé ses comptes avec France Football ce lundi sur les réseaux sociaux, jour de remise du Ballon d’Or 2021.

« Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se promouvoir et promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inacceptable que l’homme chargé de décerner un prix aussi prestigieux puisse mentir de la sorte, dans un manque de respect absolu pour quelqu’un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d’Or. Et il a encore menti aujourd’hui en justifiant mon absence du Gala par une prétendue quarantaine qui n’a aucune raison d’exister », a notamment expliqué Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram.