Prêté par le Borussia Dortmund à Marseille la saison dernière, Leonardo Balerdi a finalement rejoint l’OM de manière officielle. L’occasion pour le défenseur argentin de dévoiler ses ambitions.

Présent il y a quelques heures devant les médias, l’ancien de Boca Juniors est revenu sur cette arrivée et parle aussi des ambitions. Il ne se cache pas et aujourd’hui l’objectif est de retrouver la Ligue des champions. « L’arrivée de Sampaoli a été un changement pour moi. Je me suis amélioré à tous les matches, mon image a changé avec Sampaoli, mais je remercie aussi Villas-Boas pour la confiance. Puis j’ai montré à Sampaoli ce que je pouvais faire et ce que savais faire. Cette saison on veut faire belle figure en Europa League. Mais l’OM est le plus grand club de France donc en veut faire le maximum en Ligue 1 et se qualifier pour la C1. »

Leonardo Balerdi a jusque-là disputé 25 matchs, sous la tunique de l’OM. Son transfert définitif est estimé à 8 millions d’euros.