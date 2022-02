Nous sommes le 1er février, c’est l’heure du bilan du mercato hivernal de l’Olympique de Marseille mais aussi de donner votre avis.

Marseille a frappé fort et pas cher. En effet, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac se sont engagés librement avec le club phocéen. Le défenseur central Samuel Gigot s’est lui aussi engagé avec Marseille mais il débarquera du Spartak Moscou l’été prochain. Du côté des arrivées toujours, elles ne sont pas encore officielles mais les jeunes Bartug Elmaz et Emran Soglo devraient eux aussi débarquer à l’OM selon la presse française.

Du côté des départs, Dario Benedetto qui était en prêt à Elche a été vendu pour 3,5 millions d’euros à Boca Junior. Jordan Amavi a lui été prêté jusqu’à la fin de la saison au concurrent niçois. Ce sont les seuls départs de l’hiver côté olympien. Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez qui sont en manque de temps de jeu ont fait le choix de rester à Marseille malgré des propositions d’autres clubs et notamment en Ligue 1. Bamba Dieng et Duje Caleta-Car qui eux n’étaient pas forcément mis à la porte pouvaient rapporter gros à l’OM. Mais finalement les deux olympiens qui avaient des touches en Premier League, à West Ham et Newcastle, ne sont pas partis.