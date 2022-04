Alors que son contrat au PSG expirera en juin 2024, Marquinhos a fait part de son désir de prolonger l’aventure dans le club de la capitale.

Désormais capitaine et élément incontournable de l’équipe parisienne, Marquinhos a mis les choses au clair quant à son avenir. Le défenseur brésilien s’est exprimé pour le site officiel du PSG et a notamment évoqué la question de son avenir au Paris Saint-Germain. Et pour le plus grand plaisir des supporters parisiens, le capitaine brésilien du club témoigne être lié à la ville et espère continuer l’aventure « Ça fait presque 10 ans que je suis ici. Mes trois enfants sont nés ici et avec mon épouse, on a construit notre histoire ici, on a presque tout vécu ensemble à Paris. Marqui et Paris, c’est vraiment lié pour la vie, pour tout ce qu’on a fait ensemble en presque dix ans. Je pense et j’espère que ça va continuer encore. »