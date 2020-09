Lyon est en difficulté depuis le lancement de la Ligue 1.

Lyon va devoir faire confiance à ses jeunes pour sauver sa saison. Selon Nabil Djellit, Lyon va cartonner en championnat si, et seulement si, Rudi Garcia, l’entraîneur lyonnais, fait confiance à ses jeunes talents du centre de formation des Gones.

“Ce qui est intéressant, c’est qu’on a vu sur la dernière demi-heure le Lyon de demain ou de la saison. Du moins en partie, avec Bard, Cherki et Caqueret. Tous les jeunes qui vont prendre de la place de plus en plus et qui vont être intégrés. Mais il faudra changer de système. C’est la vraie question pour Lyon. En plus, il faudra se renforcer aussi”, a indiqué le consultant de L’Equipe.